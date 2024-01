Mann nach Angriff auf 55-Jährigen festgenommen

Lübeck (dpa/lno) –

Mit Hilfe eines Fotos, das ein Zeuge am Tatort machte, hat die Polizei einen Verdächtigen nach einem Messerangriff auf einen 55 Jahre alten Mann in Lübeck festgenommen. Der 45-Jährige habe einen Streit mit dem 55-Jährigen eingeräumt, teilte die Polizei am Dienstag mit. In der Wohnung des mutmaßlichen Täters seien nach der Festnahme mehrere Messer sichergestellt worden. Die beiden Männer waren nach Polizeiangaben am Sonnabend vor einem Supermarkt in der Lübecker Altstadt in Streit geraten. Dabei soll der 45-Jährige den Älteren unvermittelt mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Der 45-Jährige war zunächst geflüchtet. Ein Zeuge hatte ihn jedoch fotografiert und das Bild der Polizei zur Verfügung gestellt.