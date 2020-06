Ein Rettungswagen mit der Aufschrift 112 fährt mit Blaulicht durch die Stadt. Foto: Nicolas Armer/dpa/Archivbild

Delmenhorst (dpa/lni) – Ein 37 Jahre alter Mann ist in Delmenhorst von einem Bekannten mit einem Messer schwer verletzt worden. Bei dem Täter soll es sich um einen 20-Jährigen aus Bremen handeln. Warum es zwischen den beiden Männern am Mittwochabend zu einem Streit auf der Straße kam, ist nach Angaben der Polizei vom Donnerstag noch unklar. Der Rettungsdienst versorgte den 37-Jährigen und brachte ihn in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.