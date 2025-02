Mann mit Schusswunde gefunden: Verdächtiger noch flüchtig

Quickborn (dpa/lno) –

Im Fall des lebensgefährlichen Schusses auf einen Mann in Quickborn nordwestlich von Hamburg laufen die Ermittlungen weiter. «Der Täter ist bisher nicht gefasst», sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Die genauen Hintergründe der Tat am Freitagabend sind noch unklar. Laut Polizei wird wegen eines Kapitalverbrechens ermittelt. Der lebensgefährlich verletzte Mann sei nach aktuellem Kenntnisstand stabil.

Mehrere Medien hatten berichtet, dass der schwer verletzte Mann auf einem Grundstück in einer Wohnstraße mit einer Schusswunde gefunden wurde. Zuvor hätten Anwohner Schüsse gehört und die Polizei verständigt. Nachbarn berichteten demnach außerdem von einem Fahrzeug, das kurz nach dem Vorfall stark beschleunigte.