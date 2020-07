Mann mit Schusswaffe gesucht

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Oldenburg (dpa/lni) – Die Polizei hat am Montag in Oldenburg nach einem Mann gesucht, der einen Bekannten mit einer Schusswaffe bedroht haben soll. Am Abend fehlte von ihm noch jede Spur. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde sie vom mutmaßlichen Opfer über diese Bedrohung informiert, nachdem es Angehörige aufgesucht hatte. Zwischen den beiden Männern hatte es in einer Privatwohnung zuerst eine körperliche Auseinandersetzung gegeben. Der Verdächtige flüchtete. Nach derzeitiger Einschätzung der Lage ist nicht von einer Gefahr für Außenstehende auszugehen. Zu Hintergründen gab es zunächst keine Informationen.