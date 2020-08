Mann mit Schussverletzungen im Bein gefunden: Ermittlungen

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: picture alliance/Marcel Kusch/dpa/Illustration

Hamburg (dpa/lno) – Rettungskräfte haben in Hamburg einen Mann vor seinem Haus mit einer Schussverletzung im Bein gefunden. Wie ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen sagte, habe der Verletzte ausgesagt, ein Unbekannter habe ihm ins Bein geschossen, als er aus seinem Haus kam. Danach sei der Täter geflohen. Die Umstände des Vorfalls in der Nacht zum Freitag seien aber noch unklar, sagte der Sprecher. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.