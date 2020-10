Mann mit Schussverletzung in Hamburg-Harburg gefunden

Hamburg (dpa) – Ein Mann ist in Hamburg-Harburg mit einer Schussverletzung am Bein von der Polizei gefunden worden. Zuvor sei es nach ersten Erkenntnissen vor einer Spielhalle in der Wilstorfer Straße zum Streit zwischen mehreren Personen gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Dabei sollen mehrere Schüsse abgefeuert worden sein. Beim Eintreffen der Beamten flüchteten die Beteiligten in unterschiedliche Richtungen. Der schwer verletzte Mann kam in ein Krankenhaus. Er schwebe aber nicht in Lebensgefahr. Das Alter des Mannes war zunächst unklar.

Auf der Suche nach den Beteiligten fanden die Beamten wenig später einen Mann mit einer Schnittverletzung am Bauch. Er kam in ein Krankenhaus. Ob die beiden Taten zusammenhängen war zunächst nicht klar. Bisher gebe es aber keine Anzeichen dafür, sagte der Sprecher der Polizei.