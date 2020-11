Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Papenburg (dpa/lni) – Mit einer Pistole bewaffnet hat ein unbekannter Mann eine Bäckereifiliale in Papenburg im Emsland überfallen. Er bedrohte am Freitagabend eine 39-jährige Mitarbeiterin der Bäckerei und ließ sich Bargeld aushändigen. Dann flüchtete er auf einem Fahrrad, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zur Höhe der Beute wurden keine Angaben gemacht. Die Polizei bat mögliche Zeugen um Hinweise auf den Täter.

Mitteilung