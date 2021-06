Mann mit Parfüm im Wert von 11.360 Euro erwischt

Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild/Archiv

Hannover (dpa/lni) – Mit etwa 170 originalverpackten Parfümflaschen im Kofferraum haben Zollbeamte einen Autofahrer an einer Autobahn-Raststätte nahe Hannover erwischt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, beschlagnahmten hinzugezogene Polizisten die mutmaßliche Hehlerware und untersagten dem 39-Jährigen die Weiterfahrt. Die Parfümflaschen hatten einen Wert von 11.360 Euro – ob es sich um echte oder gefälschte Parfüms handelt, soll jetzt geprüft werden. Der Fahrer gab an, ihm seien die Flaschen von einem ihm unbekannten Mann übergeben worden.

Zudem stellten die Beamten fest, dass der 39-Jährige aus Berlin keinen in Deutschland gültigen Führerschein hatte. Gegen den Mann wird wegen Hehlerei und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:210602-99-834996/2

Polizeimeldung mit Foto