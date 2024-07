Mann mit Messer verletzt – Frau unter Verdacht

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg-Ottensen ist ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Tatverdächtig sei eine Frau. Sie sei ebenfalls mit dem Rettungswagen in eine Klinik gekommen. Vermutlich habe sie einen Schock erlitten. Der Vorfall soll sich in einer Wohnung ereignet haben. Nähere Informationen lagen dem Polizeisprecher zunächst nicht vor. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» über die Tat berichtet.