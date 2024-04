Mann mit Messer lebensgefährlich verletzt: Täter verhaftet

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einer Auseinandersetzung in Hamburg-Wilhelmsburg ist in der Nacht zum Sonntag ein Mann schwer verletzt worden – den mutmaßlichen Täter konnte die Polizei später festnehmen. Gegen 0.40 Uhr hatten die Beamten im Treppenhaus eines Wohnhauses an der Prassekstraße einen durch Stiche lebensgefährlich verletzten Mann gefunden, teilte der Lagedienst der Polizei am Sonntag mit. Kurze Zeit später wurde ein Mann bei der Durchsuchung einer weiteren Wohnung in Tatortnähe festgenommen. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Zum Alter der Männer oder weiteren Umständen der Tat konnte der Lagedienst keine Auskunft geben.