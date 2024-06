Mann mit Messer im Rücken verletzt – Suche nach Täter läuft

Hamburg (dpa/lno) –

Im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg ist bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen ein Mann durch einen Messerstich in den Rücken verletzt worden. Die Verletzung sei aber nicht lebensgefährlich, so ein Polizeisprecher am Mittwochabend. Man habe die Wohnung des Tatverdächtigen ausfindig gemacht und versuche den Mann zu finden. Details über das Alter des Geschädigten, des Tatverdächtigen oder mögliche Motive lagen zunächst nicht vor.