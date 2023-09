Mann mit Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einer Schlägerei unter Jugendlichen in Hamburg-Rahlstedt ist ein 38 Jahre alter Mann mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Ein 29-Jähriger erlitt leichte Blessuren, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte. Die beiden Männer seien am Donnerstagabend aus bisher ungeklärter Ursache in einen Streit zwischen fünf junge Männer geraten. Die 15- bis 19-Jährigen attackierten den 38-Jährigen nach ersten Erkenntnissen mit einem Messer und fügten ihm eine Schnittverletzung am Kopf und eine Stichverletzung am Rücken zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand sei mittlerweile stabil. Der 29-Jährige bekam den Angaben zufolge Tritte und Schläge ab.

Unweit des Tatorts nahm die Polizei einen 17-jährigen Deutschen und einen 15-jährigen Afghanen in einem Linienbus fest. Die weiteren Ermittlungen führten zur Festnahme von drei weiteren Tatverdächtigen, zwei Syrern im Alter von 16 und 18 Jahren sowie einem 17-jährigen Deutschen. Alle fünf jungen Männer seien wieder entlassen worden, weil sich ein dringender Tatverdacht zunächst nicht weiter erhärtet habe. Die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft ermitteln und suchen Zeugen.