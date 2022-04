Mann mit Machete löst Polizeieinsatz aus

Hildesheim (dpa/lni) –

Weil ein 24-Jähriger mit einer Machete hantierte, hat es auf dem Grundstück einer Firma in der Ortschaft Groß Düngen im Landkreis Hildesheim einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Der Mann sei von Spezialisten der Polizeidirektion Göttingen angesprochen und widerstandslos in Gewahrsam genommen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Ermittlungen dauerten an. Insgesamt waren den Angaben zufolge 40 Kräfte verschiedener Polizeidirektionen und des Landeskriminalamts vor Ort.