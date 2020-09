Mann mit lebensgefährlichen Stichverletzungen gefunden

Ein Rettungsfahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht bei einem Einsatz durch die Stadt. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbol

Bremen (dpa/lni) – Ein 25-jähriger Mann ist in Bremen vermutlich bei einem Angriff mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Ein 32 Jahre alter Verdächtiger wurde in Tatortnähe in der Nacht zum Samstag vorläufig festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Der 25-Jährige war in der Nacht im Eingangsbereich eines Geschäftshauses mit stark blutenden Schnitt- und Stichwunden gefunden worden. Er kam in ein Krankenhaus und wurde notoperiert. Es bestand nach Angaben von Samstagmittag weiter Lebensgefahr. Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Die Mordkommission sucht Zeugen.

PM