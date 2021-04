Mann mit Kokain im Blut und langem Abschleppgespann gestoppt

Hamburg (dpa/lno) – Mit Kokain im Blut und einem zu langen Abschleppgespann hat die Polizei einen 36-Jährigen in Hamburg-Bahrenfeld gestoppt. Der Lkw-Fahrer war Beamten der Verkehrsstaffel am Donnerstag auf der Autobahn 7 aufgefallen, während er mit seinem Fahrzeug eine Sattelzugmaschine mit Auflieger abschleppte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zulässig wäre nur ein Abschleppen der Sattelzugmaschine ohne Auflieger gewesen, hieß es.

Beamte hielten den Mann nach Verlassen der Autobahn an, wie die Polizei weiter mitteilte. Bei der weiteren Kontrolle wurde er nach einem ersten Verdacht mit einem Drogenschnelltest positiv auf Kokain getestet, anschließend wurde ein Bluttest durchgeführt. Gegen den Mann wurden Ordnungswidrigkeitsanzeigen gestellt. Außerdem erhielt er ein Fahrverbot für drei Monate sowie zwei Punkte im Fahreignungsregister und musste ein Bußgeld zahlen. Der 36-Jährige gab zu, bereits in der Vergangenheit seinen Führerschein vorübergehend wegen Betäubungsmittelkonsums abgegeben zu haben.

© dpa-infocom, dpa:210409-99-141640/2

