Mann mit Kissen erstickt? Ehefrau steht vor Gericht

Das Landgericht Aurich will bis Ende Januar ein Urteil in dem Verfahren fällen. (Archivbild) Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Aurich (dpa/lni) –

Eine 63 Jahre alte Frau soll im vergangenen Sommer ihren Ehemann mit einem Kissen erstickt haben – nun beginnt vor dem Landgericht im ostfriesischen Aurich ein Prozess wegen des Verdachts des Totschlags gegen sie. Die Deutsche war kurz nach der Tat festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Sie steht im Verdacht, ihren Ehemann im August in der gemeinsamen Wohnung in Aurich getötet zu haben. Als der 70-Jährige auf einem Sofa lag, soll sie ihm ein Kissen auf sein Gesicht gedrückt haben – in der Absicht, ihn zu töten, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Der Mann, ein belgischer Staatsangehöriger, erstickte. Über ein Motiv war bislang nichts bekannt.

Das Gericht hat bis Ende Januar noch drei weitere Verhandlungstage angesetzt. In dem Verfahren sollen Zeugen und Sachverständige gehört werden.