Mann mit Haftbefehl flüchtet vor Polizei und stürzt

Elmshorn/Bad Oldesloe/Neumünster (dpa/lno) – Wegen der anstehenden Oster-Feiertage hat es am Samstag auf den Autobahnen in Norddeutschland etwas Stau gegeben. Die Autobahnpolizei in Neumünster meldete am Mittag «ein bisschen Verkehr... Mehr lesen