Mann mit fast einem Kilo Marihuana am ZOB Hamburg ertappt

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Ein Reisender ist am Hamburger Busbahnhof (ZOB) mit fast einem Kilogramm Marihuana ertappt worden. Der Mann saß in einem Bus von Rotterdam nach Riga, als ihn Beamte des Hauptzollamts am vergangenen Mittwoch in Hamburg kontrollierten, wie der Zoll am Dienstag mitteilte. Dabei sei ihnen ein ungewöhnlich hartes Kissen aufgefallen. «Beim Öffnen des Kissenbezugs kam ein schwarzer Vakuumbeutel zum Vorschein, der drei weitere Beutel mit Marihuana enthielt», erklärte ein Sprecher. Die Gesamtmenge betrug 904 Gramm. Der Mann wurde den Angaben zufolge festgenommen.

