Mann mit Beatmungsgerät zündet sich Zigarette an und stirbt

Hamburg (dpa/lno) – Ein 57 Jahre alter Mann mit Beatmungsgerät hat sich in Hamburg beim Rauchen schwere Brandverletzungen zugezogen und ist wenig später gestorben. Der Mann hatte ein Gerät mit medizinischem Sauerstoff bei sich, als er sich am Samstagabend im Hamburger Stadtteil Lurup eine Zigarette anzündete, wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen berichtete. In Kombination mit dem Sauerstoff sei es daraufhin zu einer Verpuffung gekommen. Der 57-Jährige wurde schwer verletzt und unter Reanimationsbedingungen ins Krankenhaus gebracht, wie der Sprecher weiter sagte. Dort erlag er in der Nacht zu Sonntag seinen Verletzungen. Zuvor hatte die «Mopo» über den Vorfall berichtet.

