Mann mit Axt attackiert: Verdächtiger festgenommen

Rinteln (dpa/lni) –

Nach einem Axtangriff auf einen Mann in einer Flüchtlingsunterkunft im Landkreis Schaumburg wird gegen einen 22-jährigen Bewohner wegen versuchter Tötung ermittelt. Ersten Erkenntnissen zufolge schlug er am Sonntagabend mehrfach mit der Axt in Richtung des Kopfes des 36-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Dieser habe jedoch nur leichte Schnittverletzungen an der Hand erlitten. Bei der Festnahme nach dem Vorfall in Rinteln sei der Verdächtige betrunken gewesen. Der Grund für die Attacke war zunächst unklar.