An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Winsen/Aller (dpa/lni) – Sturzbetrunken hat ein Fahrgast in einem Bus von Celle nach Winsen/Aller einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 37-Jährige soll lautstark herumgeschrien und die Busfahrerin beschimpft haben, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Da sich der Mann weigerte, den Bus zu verlassen, verständigte die 20-Jährige am Mittwochnachmittag die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 3,7 Promille.

© dpa-infocom, dpa:220106-99-612413/2

Meldung