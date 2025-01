Mann mit 35 Kilo Wasserpfeifentabak am Flughafen erwischt

Hamburg (dpa/lno) –

Bei der Einreise am Hamburger Flughafen haben Zollbeamte bei einem Mann 35 Kilogramm Wasserpfeifentabak entdeckt. Der 35-Jährige sei aus dem Libanon gekommen und habe 30 Kilo Tabak in seinem und in zwei Koffern seiner beiden Söhne gehabt, teilte das Hauptzollamt Itzehoe mit. Weitere fünf Kilo waren demnach in Kleidungsstücken versteckt. Die Ware wurde sichergestellt, weil der Mann laut Zoll die fast 2.000 Euro an Einfuhrabgaben nicht zahlen konnte.

Zollfrei ist die Einfuhr von lediglich 250 Gramm Rauchtabak erlaubt. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen versuchter Steuerhinterziehung ein.