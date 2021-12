Mann mehrfach ohne Führerschein erwischt: Auto beschlagnahmt

Hildesheim (dpa/lni) – Weil ein 22-Jähriger wiederholt ohne Führerschein gefahren sein soll, hat die Staatsanwaltschaft sein Auto beschlagnahmen lassen. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Streife am Donnerstagvormittag den Fahrer mit seinem polizeibekannten Auto in Hildesheim entdeckt. Als der 22 Jahre alte Hildesheimer die Beamten bemerkte, habe er den Wagen beschleunigt. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt sei er weiter zu Fuß geflüchtet, bis ihn Beamte gestellt hätten. Es werde ermittelt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen der Verdachts auf Teilnahme an einem Autorennen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete das Amtsgericht die Beschlagnahmung des Fahrzeuges an.

© dpa-infocom, dpa:211223-99-492571/2

Meldung der Polizei