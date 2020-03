Mann lebensgefährlich verletzt: Verdächtiger festgenommen

Das Blaulicht auf einem Polizeiauto. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburger Polizei hat einen 17-Jährigen festgenommen, der einen 64-Jährigen bei einer Auseinandersetzung in Hamburg-Langenhorn lebensgefährlich am Kopf verletzt haben soll. Laut Angaben der Polizei hat sich die Tat bereits am Freitagabend ereignet. Über den Notruf habe ein Zeuge eine verletzte Person auf der Tangstedter Landstraße gemeldet. Die Rettungskräfte hätten den 64-Jährigen daraufhin mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen bewusstlos auf dem Gehweg gefunden, teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge ergaben die weiteren Ermittlungen, dass der tatverdächtige 17-Jährige zuvor in der Nähe mit einer Gruppe junger Männer gefeiert haben und dabei mit dem 64-Jährigen in Streit geraten sein soll. Die Beamten nahmen den Verdächtigen daraufhin am Samstagabend fest. Er sollte im Verlauf des Sonntags einem Haftrichter vorgeführt werden.

