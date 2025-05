Mann lebensgefährlich verletzt – Unfall mit Radlader

Drochtersen (dpa/lni) –

Ein Transporter-Fahrer ist bei einem Unfall in Drochtersen (Kreis Stade) lebensgefährlich verletzt worden. Vier weitere Menschen seien leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Das Auto, in dem sie saßen, und der Transporter wollten gleichzeitig einen Radlader überholen und seien dabei auf der Gegenfahrspur seitlich zusammengestoßen, so die Polizei. Der Transporter sei dadurch ins Schleudern gekommen, habe sich überschlagen und sei dann gegen einen Baum geprallt. Kurz darauf sei er noch mit dem Radlader kollidiert.

Der 59 Jahre alte Transporter-Fahrer sei mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Auch die Autoinsassen kamen laut Mitteilung in eine Klinik. Der Radladerfahrer blieb demnach bis auf einen Schock unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 45.000 Euro. Die betroffene Straße war für rund fünf Stunden gesperrt.