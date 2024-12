Mann läuft über Autobahn und wird lebensgefährlich verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Mann ist beim Versuch, die Bundesautobahn 1 in Hamburg-Wilhelmsburg zu Fuß zu überqueren, lebensgefährlich verletzt worden. Der 37-jährige Lastwagenfahrer hatte sein Gefährt auf der Raststätte Stillhorn-Ost geparkt und war von dort am Freitagabend auf die Fahrbahn in Richtung der gegenüberliegenden Raststätte gelaufen, wie die Hamburger Polizei erst am Montag mitteilte.

Dabei wurde er von dem Auto eines 53-Jährigen erfasst, das in Richtung Süden unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der 37-Jährige demnach auf den Seitenstreifen und blieb dort lebensgefährlich verletzt liegen.

Der Lastwagenfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht und schwebt weiter in Lebensgefahr. Der Autofahrer sowie seine Beifahrerin blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Warum der Mann die Autobahn überqueren wollte, ist unklar. Die Ermittlungen dauern an.