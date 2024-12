Mann läuft mit Plastikpistole durch Innenstadt von Hameln

Hameln (dpa) –

Ein Passant mit einer Pistole hat in der Innenstadt von Hameln andere Menschen in Angst versetzt – und ist schließlich von der Polizei gestoppt worden. Der 23-Jährige sei am Mittag durch die gut frequentierte Fußgängerzone gelaufen, in der sich auch der Weihnachtsmarkt befinde, sagte eine Polizeisprecherin. Der Weihnachtsmarkt sei allerdings zu jenem Zeitpunkt geschlossen gewesen. Das Internetportal «Dewezet» hatte berichtet.

Der Mann habe niemanden mit der Waffe bedroht, es habe keine konkrete Gefährdung gegeben. Bei der Plastikpistole handle es sich um eine Spielzeugwaffe. Sie wirke wie eine echte Waffe. Die Polizei sei wegen des Vorfalls an Heiligabend mit zahlreichen Kräften im Einsatz gewesen, nachdem sie mehrere Hinweise von Passanten bekommen habe. Der Mann wurde auf die Polizeiwache gebracht und dann in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, wie die Sprecherin sagte.