Mann läuft in Harburg über Gleise, um Zug noch zu erwischen

Ein 62-Jähriger überquert am Bahnhof Harburg mehrere Gleise, um seinen Zug rechtzeitig zu erreichen. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa) –

Ein 62 Jahre alter Mann hat am Bahnhof Harburg mehrere Gleise überquert, um noch einen Zug zu erreichen. Wie die Polizei mitteilte, betrat er am Donnerstagabend den Gleisbereich und lief über mehrere Gleise – darunter eines vor einem abfahrbereiten Zug.

Zu diesem Zeitpunkt lief regulärer Fahrbetrieb, sodass jederzeit Züge hätten ein- oder ausfahren können. Gegen den Mann wurde nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen unerlaubten Aufenthalts im Gleisbereich eingeleitet.

Bereits am Vortag war ein Mann in Harburg ins Gleis gestiegen, um sein Handy zurückzuholen. Die Bundespolizeiinspektion warnt vor leichtsinnigem Verhalten an den Bahngleisen.