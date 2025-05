Mann klopft an Tür und sticht Bewohner in den Hals

Ein 44-Jähriger wurde an seiner Wohnungstür von einem Mann in den Hals gestochen. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Garbsen (dpa/lni) –

Ein 41-Jähriger soll einen Mann in Garbsen bei Hannover mit einem Stich in den Hals schwer verletzt haben. Der Verdächtige sei am frühen Samstagmorgen in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen und habe an verschiedenen Türen geklopft, teilte die Polizei mit. Als ein 44 Jahre alter Mann seine Wohnungstür öffnete, habe der Angreifer ihm demnach mit einem «messerähnlichen Gegenstand» in den Hals gestochen.

Der Verdächtige floh laut Polizei zunächst, stellte sich wenig später jedoch den Fahndern. Er wurde vorläufig festgenommen und soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen ihn wird wegen versuchten Totschlags ermittelt. Der Verletzte 44-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.