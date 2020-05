Mann klettert wegen Flasche ins Gleis: Von S-Bahn erfasst

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Ein 62-Jähriger ist in Hamburg am Bahnhof Landungsbrücken von einer einfahrenden S-Bahn erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann kletterte gegen 0.40 Uhr am Dienstag auf die Gleise, nachdem er eine PET-Flasche fallen ließ, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Als er die Flasche auf den Gleisen aufsammeln wollte, sei er von einer einfahrenden S-Bahn erfasst worden.

Wie die Hamburger Feuerwehr erklärte, wurde der 62-Jährige zwischen dem Zug und dem Bahnsteig eingeklemmt. Rettungskräfte hätten ihn mit einem Hebekissen bergen und vor Ort reanimieren müssen. Anschließend sei er mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Gesundheitszustand des Mannes habe sich stabilisiert.