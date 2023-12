Mann in Weser geschubst und schwer verletzt

Bremen (dpa/lni) –

Ein Unbekannter hat einen Mann in Bremen in die Weser gestoßen und ihn dadurch schwer verletzt. Der 63-Jährige sei auf dem Nachhauseweg plötzlich von einem anderen Mann bedrängt und abgetastet worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Anschließend schubste der Unbekannte das Opfer, das daraufhin in die Weser fiel. Der 63-Jährige konnte selbstständig aus dem Wasser klettern und nach Hause gehen. Von dort aus kam er in der Nacht auf Samstag unterkühlt und mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus.