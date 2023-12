Mann in Shisha-Bar erschossen: Prozess erneut gestartet

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Hamburger Mordprozess gegen einen 25-Jährigen, der gemeinsam mit einem unbekannten Mittäter einen Mann in einer Shisha-Bar erschossen haben soll, ist am Donnerstag erneut gestartet. Das eigentlich bereits Anfang September begonnene Verfahren vor dem Landgericht muss neu aufgerollt werden, weil eine Schöffin langfristig erkrankte. Die Kammer hat 20 Termine bis Februar angesetzt.

Die Staatsanwaltschaft verlas am ersten Prozesstag noch einmal die Anklage. Sie wirft dem 25-Jährigen vor, den Täter begleitet zu haben, der im Juli 2022 unmittelbar auf einen in einer Shisha-Bar sitzenden Mann mehrfach schoss. Der 27-Jährige starb aufgrund seiner schweren Verletzungen im Krankenhaus. Bei Beginn des früheren Prozesses hatte der Angeklagte seine Unschuld beteuert. Er sei an dem Abend nicht in der Bar gewesen.