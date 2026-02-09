Mann in Neumünster getötet – 26-Jähriger festgenommen

Neumünster (dpa/lno) –

Kurz nach einer tödlichen Auseinandersetzung in Neumünster hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Eine Anwohnerin hatte wegen des gewalttätigen Streits am frühen Sonntagmorgen die Polizei gerufen. Beamte fanden einen schwer verletzten 46 Jahre alten Mann, der später im Krankenhaus starb, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

26-Jähriger in Gewahrsam

Wenige Stunden nach der Tat wurde ein 26 Jahre alter Mann festgenommen. Der Deutsche kam zunächst in Polizeigewahrsam und soll noch am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Hintergründe der Tat dürften nach ersten Erkenntnissen der Ermittler im privaten Bereich liegen. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.