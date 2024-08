Mann in Neumünster durch Bauchschuss verletzt

Neumünster (dpa/lno) –

Bei einer Auseinandersetzung auf offener Straße ist ein Mann in Neumünster schwer verletzt worden. Im Zuge eines Streits zwischen zwei Männern am Dienstagabend habe einer der Beteiligten eine Waffe gezogen und dem anderen in den Bauch geschossen, sagte der Kieler Oberstaatsanwalt Michael Bimler der Deutschen Presse-Agentur. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden. «Das Opfer befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr.» Zuvor hatte der SHZ berichtet.

Der mutmaßliche Täter floh nach der Tat zunächst, stellte sich aber später bei der Polizei. Der Mann habe Angaben gemacht, sagte Bimler. Details wollte der Oberstaatsanwalt dazu aber nicht nennen. Zu Alter und Nationalität der Beteiligten machte die Staatsanwaltschaft zunächst keine Angaben.