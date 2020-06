Mann in Meldorf erschossen: Ermittlungen dauern an

Meldorf (dpa/lno) – Nach tödlichen Schüssen in Meldorf im Kreis Dithmarschen auf einen 40-Jährigen gehen die Ermittler von einem Familienstreit aus. Danach soll ein 49-Jähriger am Dienstag wegen eines bereits langanhaltenden Streits mehrere Schüsse auf seinen Kontrahenten abgegeben haben, sagte am Donnerstag ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Itzehoe. Gegen den mutmaßlichen Schützen wurde Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Angaben wurden nicht gemacht.

Die «Bild»-Zeitung berichtete, dass der 49-Jährige vor mehreren Jahren mit der Mutter des Opfers zusammen gewesen sei. Mehrere Medien berichteten, dass der mutmaßliche Täter zunächst nur einen Schuss abgefeuert habe. Als der verletzte Mann zu fliehen versuchte, habe der 49-Jährige ihn mit dem Auto verfolgt und dann mit einem weiteren Schuss niedergestreckt.

