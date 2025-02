Mann in Lübeck durch Messerstich verletzt

Lübeck (dpa/lno) –

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Lübeck hat ein 49 Jahre alter Mann eine Stichverletzung erlitten. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Lebensgefahr bestehe nicht. Zeugen hatten gemeldet, dass im Stadtteil Moisling mehrere Personen am frühen Morgen in Streit geraten seien.

Als die Polizei eintraf, fand sie nur noch den verletzen 49-Jährigen vor. Der oder die mutmaßlichen Angreifer waren nicht mehr vor Ort. Der Ablauf und die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unbekannt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise.