Stolzenau (dpa/lni) –

Ein Mann ist in einem Kornsilo in Stolzenau (Kreis Nienburg) verschüttet worden. Ob es für ihn eine Überlebenschance gab, war am Samstagabend zunächst unklar. Der Mann sei gegen 18 Uhr verschüttet worden, teilte die Polizei mit. Wie es dazu kommen konnte, sei noch unbekannt. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei waren vor Ort in der Frestorfer Chaussee.