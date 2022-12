Mann in Kieler Obdachlosenunterkunft schwer verletzt

Kiel (dpa/lno) –

Ein 30 Jahre alter Mann ist in einer Kieler Obdachlosenunterkunft mit einer Stichwaffe schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in der Nacht zu Mittwoch in ein Krankenhaus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Polizisten nahmen einen 25 Jahre alten Mann in der Nähe des als Erfrierungsschutz dienenden Containers fest. Beide hatten in der Unterkunft übernachtet.

Ersten Ermittlungen zufolge soll der 25-Jährige auf den schlafenden 30-Jährigen mit einem zunächst unbekannten Gegenstand eingestochen haben. Der 30-Jährige sei aus dem Container geflüchtet und habe um Hilfe gerufen. Zum Motiv der Tat und zur Schwere der Verletzungen gab es am Mittwoch keine Angaben. Der Verdächtige werde einem Haftrichter am Amtsgericht Kiel vorgeführt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.