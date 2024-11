Mann in Kiel mit Messerstichen schwer verletzt

Kiel (dpa/lno) –

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Kiel ist ein 28-Jähriger schwer verletzt worden. Er wurde am Samstagabend mit Messerstichen und -schnitten in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatten die «Kieler Nachrichten» berichtet. Da sich Opfer und mutmaßlicher Täter kannten, konnten Polizisten den Verdächtigen wenig später in dessen Wohnung festnehmen. Der 29-Jährige soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Wegen des Messerangriffs auch gegen den Hals werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Dem Messerangriff vorausgegangen war den Ermittlungen zufolge ein Streit der beiden Männer, bei dem der ältere dem jüngeren einen heftigen Schlag auf die Nase versetzte und ihn verletzte. Der mutmaßliche Täter habe sich entfernt, der 28-Jährige sei dem Schläger aber gefolgt, um ihn zur Rede zu stellen. Anschließend sei es zu der Messerattacke gekommen.