Mann in Kiel durch mehrere Messerstiche verletzt

Kiel (dpa/lno) –

Bei einer Auseinandersetzung in einer Kieler Wohnung ist ein 27-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann hatte nach der Tat am Sonntagmorgen gegen 4.00 Uhr noch selbst den Notruf gewählt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Nach ersten Erkenntnissen soll eine ebenfalls in der Wohnung im Stadtteil Ellerbek lebende 29-Jährige mehrfach mit einem Messer auf den Mann eingestochen haben.

Die Polizei ermittelt gegen die Frau wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Sie war nach dem Geschehen zunächst geflüchtet, wurde aber am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr im Stadtteil festgenommen. Ein Amtsarzt wies sie in eine Fachklinik ein. Der Mann wurde in einem Krankenhaus versorgt und ist inzwischen außer Lebensgefahr.

Das Opfer konnten die Ermittler der Mordkommission aufgrund der Verletzungen noch nicht vernehmen. Deshalb sind die Hintergründe der Tat sowie die Beziehung zwischen dem Opfer und der mutmaßlichen Täterin noch unklar.