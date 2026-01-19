Mann in Hostel mit Messer verletzt

Norderstedt (dpa/lno) –

Bei einer Auseinandersetzung in einem Hostel in Norderstedt (Kreis Segeberg) ist ein Mann mit einem Messer verletzt worden. In der Nacht zu Sonntag soll es in einem Zimmer zwischen einem 24-Jährigen und einem 28-Jährigen zu Streitigkeiten gekommen sein, wie die Polizei mitteilte. Bei der Auseinandersetzung sollen mutmaßlich weitere Bewohner beteiligt gewesen sein.

Der Mann kam mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus. Der 24 Jahre alte mutmaßliche Angreifer sowie weitere Bewohner flohen. Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Erfolg.