Mann in Harburg durch Schuss verletzt

In Hamburg-Harburg wird ein Mann durch einen Schuss ins Bein verletzt. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg-Harburg ist ein Mann durch einen Schuss ins Bein verletzt worden. Am Nachmittag sei er im Phoenix-Viertel mit einem anderen Mann in Streit geraten, hieß es vom Lagedienst der Polizei. Der Schütze sei nach der Tat geflohen. Nach ihm werde gefahndet.

Nähere Angaben zum Verletzten, der ins Krankenhaus gebracht wurde, konnte die Polizei zunächst nicht machen. Auch die Hintergründe der Tat seien noch «absolut unklar und jetzt Gegenstand der Ermittlungen», sagte ein Sprecher. Zuvor hatten Hamburger Medien über den Fall berichtet.