Mann in Hamburg durch Schuss an der Hand verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einem Streit auf einer Straße im Hamburger Stadtteil St. Georg hat ein bislang unbekannter Täter einen Mann angeschossen und an der Hand verletzt. Der Verletzte sei nach dem Vorfall auf dem Steindamm am Mittwochabend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher.

Der Täter sei bislang nicht gefasst worden, hieß es. Auch zur Identität des Verletzten machte die Polizei zunächst keine Angaben. Warum die Männer in Streit gerieten, ist laut Polizeiangaben noch unklar.