Mann nach Messerstichen in Hamburg außer Lebensgefahr

Lebensgefährlich verletzter Mann nach Messerstichen in Hamburg. Jens Kalaene/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Auf einer Straße in Hamburg ist ein von mehreren Messerstichen lebensgefährlich verletzter Mann gefunden worden. Der 20-Jährige kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Nach einigen Stunden kam vorsichtige Entwarnung: «Er soll mittlerweile außer Lebensgefahr sein», so die Beamten.

Die Ermittler gehen davon aus, dass Täter und Opfer einander kannten, wie es weiter hieß. Sie gerieten den Angaben zufolge im Stadtteil Jenfeld in eine körperliche Auseinandersetzung. Nähere Angaben zu den Hintergründen wurden nicht gemacht. Die Polizei bat mögliche Zeugen der Tat, sich zu melden.