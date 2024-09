Mann in Hamburg angeschossen – Täter auf der Flucht

Hamburg (dpa/Ino) –

Nach einem Streit vor einem Lokal im Hamburger Schanzenviertel ist ein Mann am Abend von einem Unbekannten angeschossen worden. Mit einem Streifschuss und einer weiteren Schussverletzung im Rückenbereich kam das Opfer in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Täter floh demnach mutmaßlich in einem Kleinwagen vom Tatort. Über die Hintergründe des Streits war zunächst nichts bekannt. Die Hamburger Polizei sucht jetzt mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften nach dem Schützen.