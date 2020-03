Ein Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht steht an einer Unfallstelle. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Eckernförde (dpa/lno) – Ein Mann ist in Eckernförde auf offener Straße mit zwei Schüssen angeschossen worden. Das Opfer sei am Montagabend lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Über den Gesundheitszustand lägen noch keine Informationen vor, ebenso wenig über die Hintergründe der Tat und das Alter des Opfers.