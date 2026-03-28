Mann in Bremen wohl angeschossen – Polizei sucht Täter

Die Polizei suchte am Abend noch nach dem Täter oder den Tätern. Jörn Hüneke/dpa

Bremen (dpa) –

In der Bremer Neustadt ist ein Mann vermutlich durch Schüsse verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Zeugen am Abend über den Notruf Schüsse. Einsatzkräfte waren demnach kurz darauf vor Ort und trafen dort auf den «mutmaßlich durch Schüsse verletzten Mann». Sie leisteten Erste Hilfe, bis der Rettungsdienst da war.

Anschließend wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zu seinem Zustand machte die Polizei zunächst nicht. «Die Fahndung nach dem oder den mutmaßlichen Tätern läuft aktuell auf Hochtouren», teilten die Beamten am späten Abend mit.

Die Polizei war mit zahlreichen Kräften vor Ort, befragte Zeugen und sicherte Spuren. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.