Mann im Streit um Parkplatz in Ahrensburg schwer verletzt

Ahrensburg (dpa/lno) –

Im Streit um einen Parkplatz ist ein Mann in Ahrensburg (Kreis Stormarn) schwer verletzt worden. Mehrere unbekannte Täter sollen den Mann am frühen Samstagabend bewusstlos geschlagen haben, wie die Polizei mitteilte. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr sei zunächst nicht ausgeschlossen gewesen.

Ein Mitarbeiter einer Lieferfirma habe einen Falschparker darauf aufmerksam gemacht, dass er auf einem Parkplatz des Unternehmens stehe. In der Folge sei ein handfester Streit entstanden. Den Ermittlungen zufolge kamen immer mehr Personen dazu, die sich mit dem Falschparker solidarisierten und gegen den Mitarbeiter aggressiv wurden. Die Ahrensburger Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen.