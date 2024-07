Mann hat große Menge Drogen auf Weg zu Festival dabei

Wittenberg (dpa) –

Die Polizei in Dessau-Roßlau hat im Auto eines 25 Jahre alten Mannes aus Bremen verschiedene Drogen gefunden. Staatsanwaltschaft und Polizei ermittelten nun gegen ihn wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, teilten die Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau-Roßlau mit. Der Beschuldigte soll am Donnerstag auf dem Weg zum Melt-Festival gewesen sein.

Das Festival auf dem Ferropolis-Gelände in Gräfenhainichen im Landkreis Wittenberg hat am Donnerstag begonnen. Die Polizei hatte Anreisende kontrolliert. Der 25-Jährige sei mittags in Oranienbaum-Wörlitz aus dem Verkehr gezogen worden. Ein Drogentest sei positiv gewesen.

Danach habe der Mann den Beamten eine Plastiktüte ausgehändigt, in der sich unter anderem Kokain, Cannabis, Ecstasy und Amphetamine befunden hätten, hieß es in einer Mitteilung. Das Gewicht der Drogen sei im dreistelligen Bereich gewesen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau sei auch die Bremer Wohnung des Mannes durchsucht worden. Dort seien weitere Drogen gefunden worden. Der Mann wurde demnach zunächst vorläufig festgenommen, war jedoch wegen mangelnder Beweise wieder freigelassen worden. Er wird sich dennoch vor Gericht verantworten müssen, wie es hieß.