Mann greift Polizisten an – Schuss ins Bein

Schleswig (dpa/lno) –

Ein 34 Jahre alter Mann hat in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) versucht, einen Polizeibeamten anzugreifen. Dabei sei der Mann mit einem Schuss in das Bein von den Beamten gestoppt worden, teilte die Polizei mit. Davor habe er am vergangenen Samstag zudem versucht, mit einer Spitzhacke auf eine Passantin einzuschlagen.

Die Beamten leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Der Verletzte wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben die Ermittlungen wegen einer versuchten gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.